Força Aérea transportou dois doentes durante a noite

A Força Aérea Portuguesa transportou, na noite de ontem, dois doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes, numa missão realizada entre ilhas do arquipélago da Madeira.

A operação foi assegurada por um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, informou a Força Aérea numa publicação nas redes sociais.

A missão permitiu garantir o transporte dos dois doentes para assistência médica urgente.