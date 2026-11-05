Força Aérea transportou dois doentes durante a noite
Helicóptero EH101 Merlin realizou missão de evacuação médica a partir do Porto Santo
A Força Aérea Portuguesa transportou, na noite de ontem, dois doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes, numa missão realizada entre ilhas do arquipélago da Madeira.
A operação foi assegurada por um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, informou a Força Aérea numa publicação nas redes sociais.
A missão permitiu garantir o transporte dos dois doentes para assistência médica urgente.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo