Cinco doentes transportados em três operações aéreas

A Força Aérea Portuguesa transportou cinco doentes em três operações realizadas entre quinta-feira e sexta-feira, duas das quais envolveram evacuações do Porto Santo para a Madeira e a terceira uma transferência desde os Açores.

A última missão decorreu no início da noite de ontem, quando um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, transportou três doentes entre ilhas do arquipélago da Madeira.

Ainda durante a tarde de ontem, a Esquadra 504 – ‘Linces’ assegurou a transferência de um doente entre a ilha de São Miguel, nos Açores, e a Madeira, para acesso a cuidados médicos diferenciados.

foto FAP

Já na noite de quinta-feira, um helicóptero EH101 Merlin, também da Esquadra 751, foi empenhado no transporte de um doente do Porto Santo para a Madeira, que necessitava de apoio médico urgente.

foto FAP

As três operações foram divulgadas pela Força Aérea Portuguesa, que voltou a assegurar ligações aéreas essenciais para o transporte de doentes e o acesso a cuidados de saúde.