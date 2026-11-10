Santa Cruz mantém 30 bombeiros de prontidão durante a madrugada

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mantém cerca de 30 operacionais em prontidão para responder a eventuais situações de emergência provocadas pela passagem da depressão Charles pela Madeira.

Além dos bombeiros, o Município conta com equipas multidisciplinares mobilizadas para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e assegurar uma resposta rápida às necessidades que possam surgir.

A troca de turno dos bombeiros que permanecerão de serviço até às 8 horas da manhã desta quarta-feira, 11 de Novembro, decorreu na presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, João Aragão.

De acordo com a autarquia, os operacionais vão manter-se vigilantes ao longo de toda a madrugada, preparados para intervir sempre que a população necessite de assistência.