Santa Cruz mantém 30 bombeiros de prontidão durante a madrugada
Sapadores reforçam a capacidade de resposta perante a passagem da depressão Charles
Equipas vão permanecer em alerta durante toda a noite.
A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mantém cerca de 30 operacionais em prontidão para responder a eventuais situações de emergência provocadas pela passagem da depressão Charles pela Madeira.
Além dos bombeiros, o Município conta com equipas multidisciplinares mobilizadas para acompanhar a evolução das condições meteorológicas e assegurar uma resposta rápida às necessidades que possam surgir.
A troca de turno dos bombeiros que permanecerão de serviço até às 8 horas da manhã desta quarta-feira, 11 de Novembro, decorreu na presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, João Aragão.
De acordo com a autarquia, os operacionais vão manter-se vigilantes ao longo de toda a madrugada, preparados para intervir sempre que a população necessite de assistência.