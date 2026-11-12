Cerca de três milhões dão as boas-vindas ao Papa Leão XIV no regresso ao Peru

Cerca de três milhões de pessoas acompanharam o regresso do Papa Leão XIV ao Peru, país adotivo do pontífice, onde teve início a terceira e última etapa da sua viagem pela América Latina.

A receção a Leão XIV, na quarta-feira, foi massiva ao longo de todo o percurso de mais de dez quilómetros, desde o aeroporto até ao centro histórico de Lima, onde chegou ao Palácio do Governo para um encontro com a Presidente Keiko Fujimori.

Tanto nas ruas de Callao, província portuária vizinha de Lima, como na própria capital peruana, uma multidão aglomerou-se de ambos os lados do percurso. O Papa percorreu o percurso inicialmente num veículo fechado e, na parte final, no "papamóvel".

Muitos não queriam perder o momento histórico de ter, pela primeira vez no país, um Papa peruano. As pessoas tentavam registar a passagem da comitiva oficial com os seus telemóveis, tendo como pano de fundo o pôr-do-sol sobre a capital peruana.

Segundo as autoridades locais, citadas pelo Vaticano, cerca de três milhões de pessoas estiveram presentes ao longo de todo o percurso, um número que equivale a quase um terço dos 11 milhões de habitantes de Lima e Callao.

No primeiro discurso no país onde exerceu o seu ministério durante quase duas décadas e do qual obteve a nacionalidade, o Papa disse que estava de volta a casa.

Papa Leão XIV faz visita de cortesia à presidente Keiko Sofía Fujimori. Foto DR/VATICAN MEDIA

"Reconheço, naqueles anos, uma parte do caminho pelo qual o Senhor me formou como pastor", declarou. "Por isso, posso dizer-vos, com profunda gratidão, que também regresso à minha pátria", acrescentou o pontífice, nascido nos Estados Unidos.

Robert Prevost viveu mais de vinte anos no Peru, onde começou como missionário e se tornou bispo, tendo-se nacionalizado peruano.

Quebrando o protocolo habitual para este tipo de cerimónias, no momento da chegada do pontífice, o público começou a entoar: "O Papa é do Peru".

Em resposta, Leão XIV acrescentou: "Este regresso tem, para mim, um significado muito especial. A minha história com o Peru começou muito antes do Senhor me confiar a Diocese de Chiclayo".

O Papa explicou que, naqueles anos como missionário em terras peruanas, partilhou: "A vida do seu povo; ouvi as suas preocupações e aprendi com a sua fé".

E brincou: "Muitos abriram-me as portas das suas casas, partilharam comigo a sua mesa --- e, claro, um bom ceviche --- e fizeram-me sentir um dos seus".

"Em 2015, recebi a nacionalidade peruana. Aquele ato manifestou um vínculo que este povo vinha tecendo na minha vida muito antes. Hoje, compreendo o quanto desta terra permanece comigo e o quanto da minha própria história também vos pertence", acrescentou.

Explicou, então, que regressa agora "como Sucessor de Pedro, chamado a servir a Igreja universal", mas salientou que, "se fosse possível reviver aqueles anos, voltaria a fazê-lo com alegria, acolhendo tanto os momentos felizes como as dificuldades".

Fiéis durante a visita do papa Leão XIV à Argentina. Foto DR

Após visitar o Uruguai e a Argentina, Leão XIV terá no Peru a etapa mais longa desta 'tournée' sul-americana, com um total de seis dias de agenda em que visitará as cidades de Lima, Cusco, Pucallpa e Chiclayo, onde percorrerá diversos locais da sua antiga diocese, na qual foi bispo durante oito anos (2015-2023).

A primeira viagem de Leão XIV pela América Latina começou a 06 de novembro e termina dia 16, apenas três semanas depois de ter sido operado em Roma a um cancro no pulmão, numa intervenção onde lhe foi removido o lobo inferior do pulmão direito.