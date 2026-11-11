Areeiro quadruplica limiar de chuva para aviso vermelho

A precipitação atingiu intensidade torrencial durante o final da madrugada desta quarta-feira. No Chão do Areeiro, o acumulado chegou aos 249,5 litros por metro quadrado (mm) em seis horas, mais de quatro vezes o limiar de 60 litros definido pelo IPMA para a emissão de aviso vermelho. Na mesma estação, a chuva atingiu 65,4mm/1h, também ‘muito’ acima do patamar máximo de aviso, fixado nos 40 litros.

Os registos mais expressivos concentraram-se entre as 5 e as 6h30, na transição do aviso vermelho para laranja. Os dados das estações meteorológicas da rede do IPMA na Região revelam a dimensão do episódio de precipitação intensa associado à passagem da depressão Charles pela Madeira.

Além do Chão do Areeiro, outras três estações ultrapassaram os limiares de aviso vermelho nos dois períodos de referência: 1h e 6h. No Pico Alto foram registados 60 mm/1h e 129,3 mm/6h; no Monte, 46,4 mm/1h e 88,4 mm/6h; e no Santo da Serra, 40,9 mm/1h e 132,4 mm/6h.

No total, oito das 18 estações meteorológicas da ilha da Madeira registaram quantidades para aviso vermelho no intervalo de seis horas. Para além das quatro já referidas, São Vicente registou 143,2 mm, o Pico do Areeiro 125 mm, os Prazeres 78,5 mm e Santa Cruz/Aeroporto 62,3 mm.

Os acumulados em períodos mais longos também são expressivos. Até às 9 horas, o Chão do Areeiro tinha já registado 502,7 mm nas últimas 24 horas, dos quais 406,9 mm registados durante a noite (12h).