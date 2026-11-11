Chuva no Areeiro ultrapassou os 200 litros

A precipitação extrema associada à passagem da depressão Charles pela Madeira deixou acumulados muito expressivos nas estações meteorológicas da ilha.

Até à meia-noite, sete estações apresentavam valores correspondentes ao nível de aviso vermelho, com destaque para o Chão do Areeiro, onde foram registados 188 mm/6h e um total de 204,4 mm ao longo desta terça-feira.

A intensidade da chuva no Chão do Areeiro foi particularmente impressionante nas três horas de maior precipitação, entre as 19h30 e as 22h30, período em que se acumularam 128,7 mm.

Este valor representa mais do dobro dos 60 mm que constituem o limiar de aviso vermelho para um período de seis horas. Nas duas horas mais intensas, o acumulado chegou aos 94,3 mm. Numa única hora, a estação registou 50,7 mm, valor que também ultrapassa o limiar de aviso vermelho de 40 mm/1h.

O Pico do Areeiro apresentava igualmente um acumulado de nível vermelho, com 107,5 mm/6h. No Pico Alto, o valor atingia 104 mm/6h, enquanto no Monte chegava aos 79,2 mm/6h.

Santo da Serra registava 101,5 mm/6h. Na costa Norte, São Vicente acumulava 90 mm/6h, enquanto nos Prazeres, no concelho da Calheta, a precipitação atingia 70,7 mm/6h.