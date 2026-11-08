Nove pessoas realojadas após inundações e danos em habitações

Nove pessoas tiveram de ser realojadas na Madeira na sequência de quatro ocorrências que afectaram habitações, devido às condições meteorológicas adversas associadas à depressão Bruna, informou a Protecção Civil ao DIÁRIO.

As situações foram acompanhadas pelos respectivos serviços municipais de protecção civil, em articulação com os serviços de acção social dos municípios e o Instituto de Segurança Social da Madeira, conforme já noticiado.

Número de desalojados na Madeira aumentou para nove O Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira sinalizou hoje mais quatro pessoas desalojadas, no Funchal, na sequência do mau tempo, elevando o número total para nove.

O caso com maior número de pessoas afectadas ocorreu no Caminho da Achada, em Santo António da Serra, no concelho de Santa Cruz, onde cinco moradores tiveram de abandonar a habitação.

Família desalojada em Santo António da Serra está acolhida em casa de familiares Cinco pessoas, incluindo uma jovem de 16 anos, aguardam uma avaliação técnica à habitação, que apresenta danos estruturais. Município de Santa Cruz procura encontrar uma solução para o agregado familiar

No Funchal, foram registadas três situações. Na Praceta do Lazareto, uma pessoa foi realojada na sequência da inundação de uma residência. Já na Azenha do Pilar, a queda de uma estrutura numa habitação obrigou ao realojamento de duas pessoas. Também na Levada de São João, uma pessoa teve de deixar a residência devido a uma inundação, tendo sido acolhida em casa de familiares.

No total, as quatro ocorrências resultaram no realojamento de nove pessoas, estando as situações a ser acompanhadas pelas entidades competentes.