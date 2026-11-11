Novo balanço aponta para 47 ocorrências

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou 47 ocorrências desde as 20 horas de terça-feira, segundo a mais recente consulta à plataforma de informação da Protecção Civil Regional, realizada pelas 00h30 desta quarta-feira.

As inundações continuam a ser a principal causa de intervenção, com 17 registos, mais dois do que anteriormente. No entanto, o maior agravamento verifica-se nos movimentos de massa, que passaram de quatro para nove ocorrências.

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Foram ainda contabilizadas seis quedas de árvores, quatro operações de desentupimento, quatro intervenções para remoção de elementos em perigo de queda e três operações de limpeza de vias e sinalização de perigo.

O balanço inclui também um desabamento de estrutura edificada, uma queda de elementos de construção, uma ocorrência relacionada com a rede eléctrica e uma acção de patrulhamento e vigilância.

Machico e Câmara de Lobos com oito ocorrências

Na distribuição geográfica, Machico e Câmara de Lobos apresentam oito ocorrências cada, seguindo-se Santa Cruz, com seis, Funchal, com cinco, Calheta, com duas, e Ponta do Sol, com uma.

Outras 17 ocorrências permanecem sem identificação do concelho na plataforma. No total, a Protecção Civil contabiliza 133 participações de operacionais e 47 mobilizações de viaturas.