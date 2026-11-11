Proteção Civil já registou mais de 200 ocorrências na Madeira

A passagem da depressão Charles pela Madeira já provocou mais de 200 ocorrências, de acordo com o balanço da Protecção Civil actualizado às 08h45 desta quarta-feira, 11 de Novembro. Para responder às situações registadas, foram mobilizados ao longo deste período 529 operacionais e 210 meios.

As inundações de estruturas ou superfícies são a tipologia mais frequente, com 58 ocorrências, seguindo-se os movimentos de massa, com 50, e as quedas de árvores, que contabilizam 32 situações.

O balanço regista ainda seis ocorrências de desabamento de estruturas edificadas, seis relacionadas com danos ou quedas de redes de fornecimento, cinco quedas de elementos de construção em estruturas e cinco situações de desentupimento ou tamponamento. Foram também contabilizadas duas quedas de estruturas temporárias ou móveis.

No que diz respeito à distribuição geográfica, o Funchal concentra 37 ocorrências, seguido de Machico, com 31, e Câmara de Lobos, com 29. Ponta do Sol contabiliza 16 situações, enquanto nove estão identificadas sem concelho disponível.

Calheta regista cinco ocorrências, Porto Santo duas e Porto Moniz uma.

A resposta operacional envolve bombeiros e outros agentes de protecção civil, com 529 operacionais e 210 meios contabilizados em toda a Região, sendo somas por ocorrência e não operacionais únicos.

Os dados constam da plataforma de Informação à Comunicação Social do Estado de Preparação para Emergências (EPE), com informação da fonte Preventech, disponibilizada desde ontem.