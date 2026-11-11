Santa Cruz e Machico concentram 50 das 84 ocorrências da tempestade

Os concelhos de Santa Cruz e Machico concentram quase 60% das ocorrências registadas na Madeira na sequência da passagem da depressão Charles.

De acordo com o mais recente balanço disponibilizado pela Protecção Civil Regional, consultado pelas 3h00 desta quarta-feira, foram contabilizadas 84 ocorrências.

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Santa Cruz é o concelho com mais situações registadas, num total de 27, seguindo-se Machico, com 23. Juntos, os dois municípios somam 50 das 84 ocorrências contabilizadas na Região.

O Funchal surge na terceira posição, com 11 ocorrências, seguido de Câmara de Lobos, com dez, e da Ponta do Sol, com seis. A Calheta apresenta três registos, enquanto Porto Santo, Ribeira Brava, Santana e São Vicente contabilizam uma ocorrência cada.

Inundações e movimentos de massa dominam

As inundações continuam a ser a principal consequência do temporal, com 25 ocorrências, seguindo-se 16 movimentos de massa e 11 quedas de árvores.

A Protecção Civil contabiliza ainda sete intervenções para remoção de elementos em perigo de queda, seis operações de limpeza de vias e sinalização de perigo, cinco situações de desentupimento, cinco acções de patrulhamento e vigilância e três ocorrências relacionadas com danos nas redes de fornecimento eléctrico.

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O balanço inclui igualmente três quedas de elementos de construção, dois desabamentos de estruturas edificadas e uma queda de estruturas temporárias ou móveis.

No total, foram contabilizadas 225 participações de operacionais e 87 mobilizações de meios.