Capitania do Porto do Funchal emite aviso de mau tempo de sinal 2

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo de sinal 2 para o arquipélago da Madeira, na sequência do agravamento das condições meteorológicas, com previsão de vento forte e ondas que poderão atingir os cinco metros.

O aviso foi recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) às 05h32 desta terça-feira, correspondendo à previsão de vento de força 8, entre 63 e 74 km/h, ou superior, começando no quadrante Sudoeste.

De acordo com a informação do IPMA, a previsão para a orla marítima é válida até às 06h00 de quarta-feira, 11 de Novembro.

O vento soprará de Sudoeste, fresco a muito fresco, com velocidades entre os 31 e os 50 km/h. A partir do início da noite, deverá rodar para Sul/Sudoeste e intensificar-se, podendo atingir os 87 km/h.

A visibilidade será inicialmente boa a moderada, mas deverá diminuir durante a noite, passando a moderada a fraca e, por vezes, má.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de Oeste/Noroeste entre os três e os quatro metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros. Durante a noite, a ondulação passará a Sudoeste, com ondas entre os quatro e os cinco metros.

Na costa Sul, as ondas de Oeste/Sudoeste deverão variar entre os 2,5 e os 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a três metros. Durante a noite, passarão a ondas de Sudoeste entre os quatro e os 4,5 metros.

Perante o agravamento das condições do estado do mar, a Capitania do Porto do Funchal recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adoção de medidas de precaução.

Entre as recomendações está o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

A autoridade marítima aconselha ainda a evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente molhes de protecção dos portos, arribas e praias, de forma a evitar situações de perigo provocadas pela rebentação das ondas.

É também desaconselhada a prática de pesca lúdica, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pelas ondas.

A Capitania alerta que, nestas condições, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Recomenda ainda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem todas as precauções necessárias para garantir a segurança das mesmas.

IPMA coloca costa Sul e zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho devido à chuva e vento fortes O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para aviso vermelho, o nível máximo de alerta, a precipitação na costa Sul e nas regiões montanhosas da Madeira. Nas zonas de maior altitude, também o vento está sob aviso vermelho, com rajadas que poderão atingir os 140 km/h.