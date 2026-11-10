Mau tempo mantém estradas e acessos ao mar encerrados
Há estradas interditas, zonas balneares encerradas e acessos à orla costeira proibidos
As condições meteorológicas adversas associadas à depressão Charles continuam a obrigar ao encerramento de estradas, cais, praias e passeios marítimos em vários pontos da Madeira e do Porto Santo.
No Funchal, permanecem encerrados os complexos balneares da Barreirinha e da Doca do Cavacas, assim como os acessos ao mar em São Tiago, Praia Formosa, Lido, Gorgulho e Cais do Carvão. O Caminho dos Pretos também está fechado entre o estádio do Nacional e o Terreiro da Luta.
Em Santa Cruz, há condicionamentos na ER202, na zona da Meia Serra. Já em Câmara de Lobos, estão encerradas as estradas da Boca dos Namorados, Corrida e José Avelino Pinto, além dos acessos municipais à orla costeira.
Na Calheta, mantêm-se interditos o cais do Paul do Mar, a promenade e a praia da Ribeira das Galinhas. A ER223 continua fechada na Fajã da Ovelha, sem previsão de reabertura.
"Estamos preparados para qualquer eventualidade"
Albuquerque garante que Madeira está preparada para o pico da tempestade
Em Machico, estão encerrados vários cais e acessos à frente marítima, incluindo no Porto da Cruz, São Roque e Água de Pena, além de um troço da Rua Cardeal Tolentino Mendonça.
Também há restrições na Ponta do Sol, Ribeira Brava, Porto Moniz e Porto Santo, sobretudo em levadas, estradas e zonas costeiras.
Entretanto, algumas ligações rodoviárias foram reabertas: a ER105, entre a antiga pousada dos Vinháticos e a Encumeada, e a ER101, na zona do Porto Moniz, reabriram de forma condicionada. A ER228, entre a Encumeada e a Achada do Beirão, também foi reaberta.