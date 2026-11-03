CHEGA aponta falhas ao PSD na aplicação do novo modelo de ligações aéreas

O deputado Francisco Gomes acusou o PSD de revelar uma mentalidade que "cheira a bafio colonialista", por continuar a impedir, na sua opinião, a aplicação do novo Modelo de Continuidade Territorial nas ligações aéreas à Madeira e aos Açores.

As acusações foram feitas durante uma audição ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, realizada na 14.ª Comissão Parlamentar, a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2027, onde Francisco Gomes é coordenador do CHEGA.

Isto cheira a bafio colonialista! O PSD vai à Madeira fazer discursos sobre autonomia, mas, quando chega a hora de respeitar os direitos dos madeirenses, mostra a sua verdadeira natureza centralista. O que o PSD sabe fazer é autonomia de palanque! Muita propaganda e nenhuma vergonha na cara". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em nota à imprensa, o deputado recordou que o novo modelo, aprovado pelo parlamento contra a vontade do PSD, permite aos residentes nas regiões autónomas pagar apenas o valor fixo das passagens aéreas, eliminando a necessidade de adiantar centenas de euros e aguardar pelo reembolso. Contudo, apesar da aprovação parlamentar, o governo continua sem assegurar a sua implementação.

O governo de Montenegro anda há cinco meses a gozar à fartazana com a cara dos madeirenses. O parlamento aprovou uma conquista histórica, mas o PSD, porque foi derrotado, decidiu arrastar os pés. É uma atitude arrogante, vergonhosa e própria de quem pensa que pode tratar os portugueses das ilhas como cidadãos de segunda". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes acusou ainda o governo de procurar desculpas para justificar os atrasos, considerando inadmissível que diferentes ministérios continuem a transferir responsabilidades entre si, enquanto os residentes na Madeira permanecem sujeitos ao modelo anterior.

O parlamentar criticou igualmente as declarações de governantes e deputados do PSD que associaram o aumento dos preços das passagens aéreas à eliminação dos tectos tarifários, sustentando que essa explicação foi contrariada por esclarecimentos da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Durante meses, o PSD e Eduardo Jesus andaram a contar a história da carochinha de que as passagens ficaram mais caras por culpa do CHEGA. Logo Eduardo Jesus que está mais preocupado em defender os interesses da ‘EasyJet’ do que os direitos dos madeirenses. É uma vergonha". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes exigiu ao Ministro uma data para a implementação do novo modelo e esclarecimentos sobre os cidadãos que continuam sujeitos ao regime anterior desde 6 de Junho.

E concluiu: "O governo tem de cumprir a lei e acabar com esta vergonha. Montenegro que deixe de brincar com a Madeira e diga, de uma vez por todas, quando vai cumprir aquilo que o parlamento aprovou e que o presidente da República promulgou".