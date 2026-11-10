Esplanadas fecham mais cedo devido ao temporal

A empresa Quiosques Gonçalves, Lda. anunciou o encerramento antecipado, às 19h desta terça-feira, das esplanadas O Verdinho e O Vermelhinho, situadas na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, e do espaço do Jardim Municipal, no Funchal.

A decisão, motivada pelas condições meteorológicas adversas associadas à depressão Charles, pretende garantir a segurança dos colaboradores e clientes, evitando deslocações desnecessárias aos estabelecimentos.