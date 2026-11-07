BVM registam 20 ocorrências durante sábado agitado

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses registaram 20 ocorrências entre as 05h53 e as 21h57 deste sábado, 7 de Novembro, durante a passagem da depressão Bruna, mantendo em simultâneo a resposta às situações habituais de socorro e o reforço das equipas para intervenções relacionadas com o mau tempo.

Do total de ocorrências, nove corresponderam a situações de emergência pré-hospitalar. No âmbito da intempérie, os bombeiros intervieram em duas inundações ou acumulações de água, uma queda de árvore, um deslizamento de terras e um colapso de estrutura. Foram ainda realizados quatro reconhecimentos associados às condições meteorológicas adversas.

O balanço operacional inclui também uma fuga de gás e um salvamento em elevador.

Segundo a corporação, todas as ocorrências relacionadas com a intempérie foram resolvidas prontamente.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mantêm o acompanhamento da situação meteorológica e a prontidão dos meios, em articulação com as restantes entidades competentes.