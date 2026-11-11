Ruas desertas e ribeiras com caudal elevado no Funchal

A baixa do Funchal apresenta, para já, um cenário de aparente tranquilidade, apesar da passagem da depressão Charles pela Madeira, que tem provocado várias ocorrências noutros pontos da Região.

Durante a madrugada desta quarta-feira, não são visíveis situações de maior gravidade no centro da cidade, sendo o aumento do caudal das ribeiras um dos sinais mais evidentes da precipitação intensa que se tem feito sentir nas últimas horas.

Nas principais artérias da baixa funchalense, o cenário é de ruas praticamente desertas, com uma circulação de pessoas e veículos a ser quase inexistente.

Apesar da aparente acalmia, a subida do nível da água nas ribeiras merece atenção, numa altura em que a Madeira continua sob os efeitos das condições meteorológicas adversas associadas à depressão Charles.

Mau tempo soma mais de uma centena de ocorrências O número de ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles pela Madeira subiu para 104, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Ainda assim, importa salientar que a capital madeirense contabilizam 11 ocorrências das 104 ocorrências registadas, até ao momento, pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Também é de referir que a força do mar faz-se sentir com intensidade na costa Sul da Madeira, com a forte ondulação associada à depressão Charles a galgar as estruturas dos complexos balneares do Funchal.