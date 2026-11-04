Lusodescendente David Valadão derrotado na onda azul que varreu o Congresso

O congressista republicano lusodescendente David Valadão perdeu a reeleição para a Câmara dos Representantes na onda democrata das eleições intercalares, derrotado por Randy Villegas no 22.º distrito da Califórnia.

As sondagens apontavam para uma ligeira desvantagem do candidato republicano, mas os resultados da corrida revelaram uma derrota mais contundente que o esperado. Com cerca de 60% dos boletins contados, David Valadão recebeu apenas 33,6% dos votos numa região rural onde há uma forte comunidade de origem portuguesa.

A saída do incumbente republicano acontece num contexto de guinada à esquerda do Congresso, uma das maiores "ondas azuis" na história do país e a maior desde 1974, no rescaldo do escândalo Watergate.

Valadão, que chegou ao Congresso em 2013, já tinha perdido este assento uma vez nas intercalares de 2018, mas conseguiu reconquistá-lo em 2020 e mantê-lo nas eleições subsequentes de 2022 e 2024.

No entanto, o seu voto para aprovar o pacote legislativo "One Big Beautiful Bill", da administração de Donald Trump, gerou descontentamento nos eleitores do seu distrito, que sofreram cortes nos apoios federais para acesso a cuidados de saúde.

O opositor Randy Villegas fez uma campanha centrada no custo de vida, habitação acessível, acesso a saúde e imigração, defendendo também a necessidade de lutar contra a corrupção política.

"Esta vitória pertence aos eleitores, centenas de voluntários, dezenas de milhares de doadores e famílias trabalhadoras que acreditaram que podíamos construir juntos algo melhor", escreveu Randy Villegas na sua conta da rede social X, na primeira reação à vitória. "Vale Central, vamos para Washington - juntos!", acrescentou.

A campanha de David Valadão não se pronunciou depois de Randy Villegas ter sido declarado vencedor, algo que só aconteceu hoje.

A saída do republicano deixa apenas um lusodescendente no Congresso pela Califórnia, o democrata Jim Costa, que venceu a reeleição no 21.º distrito. A outra congressista de origem portuguesa, Lori Loureiro Trahan, também foi reeleita no 3.º distrito de Massachusetts.

O partido democrata conquistou o controlo da Câmara dos Representantes e do Senado e conseguiu virar à esquerda o governo de vários estados, incluindo Texas e Geórgia.