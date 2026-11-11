Vídeo ilustra força do mar no Lido

A força do mar faz-se sentir durante, esta madrugada, na costa Sul da Madeira, com a forte ondulação associada à depressão Charles a galgar as estruturas do Complexo Balnear do Lido, no Funchal.

As imagens registadas pelas webcams mostram o momento em que ondas de grandes dimensões embatem contra as estruturas balneares, projectando enormes quantidades de água e espuma.

Mar 'engole' complexos balneares do Lido e da Barreirinha Ondas de grandes dimensões atingem com violência a frente marítima do Funchal

Também na Barreirinha, as câmaras de vigilância captam a intensidade da agitação marítima, com o mar a avançar sobre parte do complexo balnear.

As imagens ilustram a intensidade da agitação marítima que se faz sentir na costa madeirense, numa altura em que a Região continua sob os efeitos do mau tempo.