Ondas até 4,5 metros na costa Norte da Madeira
A Capitania do Porto do Funchal actualizou, esta segunda-feira, o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, prevendo ondas que poderão atingir os 4,5 metros na costa Norte da ilha.
De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), válidas até às 18 horas de terça-feira, 10 de Novembro, a ondulação de noroeste na costa Norte deverá variar entre os 4 e os 4,5 metros, diminuindo posteriormente para 3,5 a 4 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas entre 2,5 e 3,5 metros, baixando para 1,5 a 2,5 metros.
O vento soprará de sudoeste, com velocidades entre os 31 e os 50 km/h, enquanto a visibilidade deverá deteriorar-se no final do período.
Perante estas condições, a Autoridade Marítima recomenda o reforço da amarração das embarcações, desaconselha passeios em zonas costeiras expostas à ondulação e alerta para os riscos da pesca lúdica junto a falésias e arribas.