Jipe despista-se na via rápida após a descida de Santa Rita
Um jipe despistou-se, esta tarde, na via rápida, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, logo após a descida de Santa Rita. Um ocupante da viatura, na faixa etária dos 30 anos, sofreu ferimentos e a viatura sofreu danos consideráveis, ao embater na lateral da via.
Para o local foi mobilizada uma ambulância. O acidente aconteceu numa altura em que o piso se encontrava molhado e com trânsito automóvel de alguma intensidade.
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