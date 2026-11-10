Jipe despista-se na via rápida após a descida de Santa Rita

Um jipe despistou-se, esta tarde, na via rápida, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, logo após a descida de Santa Rita. Um ocupante da viatura, na faixa etária dos 30 anos, sofreu ferimentos e a viatura sofreu danos consideráveis, ao embater na lateral da via.

Para o local foi mobilizada uma ambulância. O acidente aconteceu numa altura em que o piso se encontrava molhado e com trânsito automóvel de alguma intensidade.