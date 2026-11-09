Capitania mantém aviso de agitação marítima forte até às 06 horas de amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos à navegação, mantendo o aviso de agitação marítima forte até às 06 horas de terça-feira, 10 de Novembro, quando antes estava em vigor até ás 18 horas de hoje, e cancelando o aviso de vento forte.

De acordo com a informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento sopra de Oeste/Sudoeste, de fresco a muito fresco, com visibilidade boa a moderada.

Quanto à ondulação, são esperadas ondas de Oeste/Noroeste entre 3,5 e 4,5 metros na costa Norte. Na costa Sul, a previsão aponta para ondas de Oeste/Sudoeste entre 3,5 e quatro metros.

Apesar do cancelamento do aviso de vento forte, a Capitania recomenda à comunidade marítima e à população em geral a adopção de medidas de precaução, tanto na preparação de saídas para o mar como durante a permanência em zonas costeiras.

Entre as recomendações está o reforço da amarração das embarcações e a manutenção de vigilância apertada das que se encontram atracadas ou fundeadas.

A autoridade marítima aconselha ainda a evitar passeios junto ao mar e em zonas expostas à agitação marítima, nomeadamente molhes de protecção dos portos, arribas e praias, devido ao risco de aproximação inesperada das ondas.

A prática de pesca lúdica deve igualmente ser evitada, sobretudo junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação. A Capitania alerta que, nestas condições, o mar pode alcançar zonas aparentemente seguras.