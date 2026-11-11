Mau tempo soma mais de uma centena de ocorrências

O número de ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles pela Madeira subiu para 104, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Santa Cruz continua a ser o concelho mais afectado, com 34 ocorrências, seguido de Machico, com 27. Juntos, os dois municípios concentram 61 situações, o equivalente a cerca de 59% do total registado na Região.

Quedas de árvores e inundações afectam Santa Cruz Concelho soma 19 ocorrências entre a meia-noite e as 4 horas

Derrocada corta Estrada dos Maroços em Machico A circulação rodoviária na Estrada dos Maroços, na freguesia de Machico, está interdita na sequência de uma derrocada que provocou a acumulação de materiais na via, junto à antiga escola dos Maroços.

Câmara de Lobos e Funchal contabilizam 11 ocorrências cada, seguindo-se a Ponta do Sol, com dez, e a Calheta, com três. Ribeira Brava regista duas situações, enquanto Porto Moniz, Porto Santo, Santana e São Vicente apresentam uma ocorrência cada. Existem ainda duas situações cuja localização não está identificada.

Quanto à tipologia das ocorrências, as inundações de estruturas ou superfícies devido à precipitação intensa continuam a liderar, com 26 registos, seguidas dos movimentos de massa, com 23, e das quedas de árvores, com 16.

A Protecção Civil contabiliza ainda oito intervenções para corte ou remoção de elementos em perigo de queda, sete operações de limpeza de vias e sinalização de perigo e cinco situações de desentupimento ou tamponamento.

Queda de cabo de alta tensão provoca falhas de electricidade Equipas estão a trabalhar para restabelecer o fornecimento em Machico e Santa Cruz. Em Santana, os trabalhos de reposição encontram-se mais atrasados

Foram igualmente registadas cinco ocorrências relacionadas com danos ou quedas de redes de fornecimento eléctrico, quatro desabamentos de estruturas edificadas, quatro quedas de elementos de construção e uma queda de estruturas temporárias ou móveis. A estas situações juntam-se cinco acções de patrulhamento, reconhecimento e vigilância.

Em termos de mobilização de recursos, Machico apresenta o maior número de empenhamentos de operacionais, com 82, seguido de Santa Cruz, com 72. Este último concelho lidera, contudo, na mobilização de meios, com 37, contra 28 em Machico.