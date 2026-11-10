Governo da Madeira apela a empresários para dispensarem trabalhadores não essenciais

O secretário regional da Economia apelou hoje aos empresários para que dispensem os seus trabalhadores que “não sejam absolutamente essenciais ao funcionamento das empresas e à prestação de serviços à população”.

O apelo de José Manuel Rodrigues surge na sequência da passagem, nas próximas horas, da depressão Charles pela Madeira e visa “garantir a segurança de pessoas e bens, o mais importante de tudo, ante uma situação que se prevê muito difícil”.

Numa mensagem dirigida aos empresários da Madeira e do Porto Santo, o governante defendeu que o temporal deve ser enfrentado com “a máxima prudência e a máxima responsabilidade”, pedindo a dispensa dos trabalhadores cuja presença não seja indispensável.

“Os trabalhadores que não são essenciais aos serviços prestados pelas empresas e que possam realizar o seu trabalho em casa ou que o seu trabalho não seja absolutamente necessário neste momento devem, obviamente, ser dispensados”, afirmou, em nota remetida à imprensa.

José Manuel Rodrigues manifestou confiança na adesão dos empresários ao apelo, salientando que estes “sempre têm revelado sentido de responsabilidade”, e defendeu uma atuação conjunta dos setores público e privado para minimizar os danos do temporal.

“Prevenir é melhor do que remediar”, sublinhou, acrescentando: “As previsões meteorológicas são graves, mas, se houver o máximo de prudência, o máximo de prevenção, ultrapassaremos com certeza este momento difícil”.

Devido ao agravamento do estado do tempo, o secretário regional da Economia cancelou também a deslocação a Lisboa, onde iria acompanhar a comitiva da Madeira à Web Summit 2026.

Numa mensagem dirigida aos empresários e representantes das instituições que integram a delegação madeirense, José Manuel Rodrigues agradeceu a participação e “o empenho com que representam a Região”, destacando o contributo para a afirmação de “uma Madeira inovadora, empreendedora e aberta ao mundo”.

A comitiva reúne 10 empresas e 10 parceiros institucionais, numa iniciativa coordenada pela Invest Madeira que, segundo o governante, traduz “a ambição de construir uma economia mais diversificada, assente no conhecimento e capaz de criar emprego qualificado”.

José Manuel Rodrigues desejou que a participação no encontro permita dar a conhecer os projetos regionais, estabelecer parcerias, conquistar mercados e atrair investimento, valorizando o potencial da Madeira nas áreas da tecnologia e da economia do mar.

O secretário regional assegurou ainda que o Governo Regional continuará a apoiar a internacionalização e a transformação dos contactos estabelecidos em oportunidades concretas de negócio, investigação e inovação.

“Contamos convosco para projetar o talento e a competência da Madeira, e podem contar connosco para apoiar a concretização dos vossos projetos”, afirmou.