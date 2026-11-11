Derrocada corta Estrada dos Maroços em Machico

A circulação rodoviária na Estrada dos Maroços, na freguesia de Machico, está interdita na sequência de uma derrocada que provocou a acumulação de materiais na via, junto à antiga escola dos Maroços.

O troço encontra-se interdito ao trânsito, não sendo, para já, conhecida a previsão para a reabertura da estrada, conforme adiantou o Serviço Municipal de Protecção Civil de Machico.

Caudal da ribeira preocupa em Machico Chuva intensa já provocou inundações na baixa, mas não há necessidade de realojamentos

O caudal da Ribeira de Machico também é uma das principais preocupações da autarquia, numa altura em que a chuva intensa continua a afectar o concelho. O presidente da Câmara Municipal, Hugo Marques, alertou para a possibilidade da subida da maré dificultar o escoamento da água na zona da foz, agravando o risco de inundações na baixa da cidade.