Quedas de árvores e inundações afectam Santa Cruz

Quedas de árvores, inundações e deslizamentos de terras estão entre as principais consequências da passagem da depressão Charles pelo concelho de Santa Cruz, onde foram registadas 19 ocorrências entre a meia-noite e as 4 horas desta quarta-feira.

De acordo com o balanço divulgado pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, entre as situações de maior impacto destaca-se a queda de um cedro de grande porte na Via Rápida (VR1), na zona da Cancela, que provocou a obstrução total da via, obrigando à intervenção conjunta da Via Litoral e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O mau tempo provocou também um deslizamento de terras no Caminho do Lombo, na Gaula, e a queda de um muro para a via pública na Estrada Regional 102, na Camacha. Foram ainda registadas várias quedas de árvores e ramos nas freguesias do Caniço, Camacha e Santo da Serra, além de interrupções no fornecimento de energia eléctrica.

No balanço por tipologia, a Protecção Civil contabiliza cinco ocorrências relacionadas com quedas de árvores ou ramos, quatro situações de inundações e problemas nos sistemas de drenagem, três deslizamentos de terras ou quedas de muros e três ocorrências relacionadas com a rede eléctrica. Foram igualmente realizadas duas acções de monitorização preventiva de grelhas, valetas e sistemas de drenagem urbana.

No Santo da Serra, a força do vento provocou danos num compartimento anexo a uma habitação, levando à intervenção dos serviços municipais. Após uma avaliação conjunta com os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, concluiu-se que estavam reunidas as condições de habitabilidade, não sendo necessário proceder ao realojamento dos moradores.

Face à persistência das condições meteorológicas adversas, a Situação de Alerta Municipal mantém-se activa até às primeiras horas da manhã, altura em que será realizada uma nova avaliação operacional.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os serviços municipais continuam mobilizados na resolução das ocorrências e na monitorização da situação, enquanto a autarquia apela à população para evitar deslocações desnecessárias e respeitar a sinalização existente.