Rui Abreu recebido com casa cheia em Guernsey

O director Regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, participa esta noite num jantar organizado pela comunidade madeirense onde foi recebido com uma casa cheia.

Rui Abreu está numa visita de quatro dias às ilhas do Canal onde o destaque desta visita centra-se na ilha de Guernsey, que o governante está a visitar pela primeira vez.

O evento decorre num salão de um hotel da cidade de Guernsey, onde Rui Abreu subiu ao palco para agradecer o convite para estar presente e o aproveitou para anunciar que apoia um próximo evento, mas de preferência que seja ao ar livre. Esta ideia de um evento ao ar livre foi bem acolhida pelos emigrantes com uma salva de palmas.

Evento onde estão presentes mais de duas centenas de emigrantes madeirenses e conta com a presença do Conselheiro das Comunidades Madeirenses de Jersey, João Carlos Abreu e do coordenador do evento, o emigrante Paulo Costa.

O responsável, Paulo Costa, agradeceu a colaboração de todos os patrocinadores e também da presença do director Regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu e do Conselheiro das Comunidades madeirenses em Jersey, João Carlos Abreu.

A noite promete ser muita animada pelo artista Vasco Freitas que veio de propósito da Madeira para actuar no evento.