PSP ‘caçou’ os dois assaltantes e recuperou a quase totalidade dos artigos furtados

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informa que procedeu à identificação de dois cidadãos do sexo masculino, com as idades de 36 e 50 anos, naturais e residentes no Funchal, pelo crime de furto qualificado. Assalto que o DIÁRIO noticiou esta manhã.

As diligências de investigação desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal na sequência da notícia de um furto com arrombamento ocorrido no dia de hoje a um estabelecimento comercial situado na baixa da cidade do Funchal (Rua da Alfândega), permitiram a identificação dos seus autores e a recuperação da quase totalidade dos itens furtados.

Assim, foram apreendidos pelas autoridades policiais 2 “coffrets” e 7 perfumes, marca “Hugo Boss”, os quais serão entregues ao seu legítimo proprietário. A PSP prossegue ainda com as diligências para recuperar a totalidade dos artigos furtados.

Os suspeitos foram constituídos arguidos na sequência destas investigações, sendo que o processo seguirá os seus trâmites junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações, identificação dos seus autores e recuperação do produto furtado.