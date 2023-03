Madeira como cenário de novo filme Star Wars

Algumas paisagens da Madeira vão servir de pano de fundo ao novo filme da saga 'Star Wars'.

Conforme foi adiantado por alguns meios de comunicação regionais, nomeadamente a RTP Madeira e a Antena 1, as filmagens vão decorrer tanto na costa Norte, como na costa Sul da Ilha.

Para a recolha de imagens, revelam as mesmas fontes, estarão na Madeira, até ao final deste mês de Março, vários elementos da equipa de produção do novo filme.

Dada a dimensão do projecto, serão vários os meios no terreno, sendo que as filmagens deverão originar alguns condicionamentos nas vias de comunicação.

Na publicação, remetem para um aviso da Direcção Regional de Estradas, a respeito do encerramento da Estrada Regional 214, desde a Quinta do Lorde à rotunda da Baía de Abra, entre os dias 11 e 14 deste mês, situação que dizem, citando, ser motivada "pelas filmagens de uma série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a Região".

Já estarão a ser montadas algumas estruras no local.