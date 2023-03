Vídeo ilustra concerto da cantora madeirense Micaela Abreu em Londres

A cantora madeirense Micaela Abreu deu concerto na Angela Burgess Recital Hall, na Royal Academy of Music, em Londres.

Micaela Abreu encanta em concerto em Londres Veja as fotos do concerto da Micaela Abreu em Londres na Angela Burgess Recital Hall no Royal Academy Of Music.

O concerto com peças de Bárbara Strozzi intitulado 'On Love and Loss' (amor e perda) contou com a presença de várias emigrantes madeirenses e dos pais da cantora lírica madeirense.

O concerto contou com a participação de outra portuguesa, Mariana Rodrigues, e da inglesa Harriet Cameron, acompanhadas pelo Ensemble Barroco.

No final do concertos, os emigrantes madeirenses surpreenderam a cantora lírica e os restantes executantes do concerto com um brinde de um Vinho Madeira da Madeira Wine Company.