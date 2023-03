Marítimo já utilizou mais de 40 jogadores esta época?

No episódio 7 da temporada 2023 do programa 'Prolongamento' da RTP-Madeira, que foi para o ar a 13 de Fevereiro, o comentador Rui Sardinha afirmou que o Marítimo já tinha utilizado esta temporada 40 jogadores.

Na verdade, dias antes dessas declarações, mais concretamente na edição impressa do dia 9 de Fevereiro, o DIÁRIO fazia notícia da "enormidade de jogadores utilizados na I Liga" que apontava para o considerável número de 37 atletas em 19 jornadas decorridas.

Recorte do DIÁRIO de 9 de Fevereiro de 2023

Mas, se olharmos para todas as competições (I Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga) os números são ainda mais impressionantes e apontam para a utilização de 41 jogadores. No entanto, esta soma poderia ser ainda mais elevada porque nos 27 jogos disputados, até agora, pela formação madeirense foram convocados 48 atletas. Acontece é que o avançado Carlos Eduardo, os médios Pelágio, Francisco França e Bernando Gomes, e os guarda-redes Pedro Teixeira, Bruno Miguel e Vítor Eudes não chegaram a passar do banco de suplentes.

Jogadores utilizados pelo Marítimo em 2022/23:

Jogadores Posição Jogos Titularidade Minutos Cláudio Winck Defesa lateral 26 26 2.331 André Vidigal Extremo 26 23 2.160 Bruno Xadas Médio ofensivo 26 23 1.807 Vítor Costa Defesa lateral 22 22 1.913 João Afonso Médio defensivo 21 14 1.258 Beltrame Médio ofensivo 19 12 1.001 Chuchu Ramírez Avançado 19 5 560 Matheus Costa Defesa central 18 15 1.262 Joel Tagueu Avançado 18 11 1.107 Zainadine Defesa central 17 16 1.451 Edgar Costa Extremo 17 15 411 Diogo Mendes Médio defensivo 16 14 1.092 Pablo Moreno Avançado 16 10 684 Léo Andrade Defesa central 13 13 1.185 Rafael Brito Médio defensivo 13 8 700 Percy Liza Avançado 13 5 520 Moisés Mosquera Defesa central 12 9 948 Miguel Silva Guarda-redes 11 10 950 Lucho Vega Médio ofensivo 9 2 295 Matous Trmal Guarda-redes 8 8 700 René Santos Defesa central 8 7 599 Val Soares Médio centro 8 7 536 Léo Pereira Extremo 8 5 415 Fábio China Defesa lateral 8 3 326 Brayan Riascos Avançado 6 5 378 Antonio Zarzana Extremo 6 3 287 Joel Soñora Médio ofensivo 6 3 254 Makaridze Guarda-redes 5 5 450 Marcelo Carné Guarda-redes 4 4 360 Miguel Sousa Médio ofensivo 4 4 230 Paulinho Lateral 4 2 200 Stankey Kanu Avançado 4 4 57 Gemy Catamo Extremo 3 2 92 Nito Gomes Médio defensivo 2 2 70 Clésio Baúque Extremo 2 2 59 André Teles Médio centro 2 2 59 Félix Correia Extremo 2 2 19 Gonçalo Cardoso Defesa central 1 1 63 Francisco Gomes Extremo 1 1 1 André Cardoso Médio ofensivo 1 1 1 Dyllan Collard Defesa central 1 1 1

15 nacionalidades já passaram pelo plantel:

Portugal 14 (34,15%) Brasil 9 (21,95%) Moçambique 3 (7,32%) Espanha 2 (4,88%) Colômbia 2 (4,88%) Venezuela 1 (2,44%) Perú 1 (2,44%) Geórgia 1 (2,44%) Argentina 1 (2,44%) Camarões 1 (2,44%) Estados Unidos da América 1 (2,44%) Itália 1 (2,44%) Nigéria 1 (2,44%) República Checa 1 (2,44%) Maurícias 1 (2,44%)

Não há memória na história do clube de uma época em que foram utilizados tantos jogadores na equipa principal. Fazendo uma retrospectiva, a temporada que mais se assemelha é a de 2020/2021 em que foram utilizados 38 jogadores em 38 partidas. Seguindo-se depois as épocas de 2018/2019 com 36 atletas e 2013/2014 e 2010/2011 ambas com 35 jogadores.

Olhando também para o panorama geral da I Liga, o Marítimo é o líder isolado no que à utilização de jogadores diz respeito: Marítimo (41), Vitória de Guimarães (36), Paços de Ferreira (35), Santa Clara (34), Estoril (34), Portimonense (34), Benfica (33), Braga (33), Sporting (32), Famalicão (32), Chaves (31), Gil Vicente (30), FC Porto (29), Casa Pia (29), Arouca (29), Boavista (29), Vizela (29) e Rio Ave (28).

Equipa principal não é caso único

Engane-se quem pensa que esta situação apenas acontece na equipa principal do Marítimo. Pelo contrário, é nas restantes formações profissionais verde-rubras que se encontram números ainda mais surpreendentes.

Só nesta temporada na formação sub-23, que compete na Liga Revelação, já foram utilizados, precisamente, meia centena de jogadores. Curiosamente, na equipa B, que disputa o Campeonato de Portugal, e que em tempos era vista como aquela que mais jogadores rodava no clube, é a formação que agora apresenta menor número de atletas utilizados, totalizando apenas 32.

Mas se estes números por si só já impressionam, o que dizer do registo dos sub-23 na temporada 2020/2021? Nessa altura alinharam na formação secundária maritimista, nada mais, nada menos do que 61 jogadores em 24 partidas repartidas pela Liga e pela Taça Revelação.