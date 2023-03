“Foi um erro crasso” o continente extinguir a Polícia Florestal

A extinção, em Portugal continental, do Corpo de Polícia Florestal “foi um erro crasso”, considera o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que destaca o papel decisivo do corpo policial “na manutenção e ordenamento florestal, e na fiscalização e prevenção de incêndios”, declarou, à margem da ‘tórrida’ cerimónia comemorativa dos 110 anos do Corpo de Polícia Florestal da Madeira.

“Ainda bem que nós decidimos manter estes corpos de polícia que são essenciais e cada vez mais importantes na salvaguarda do nosso património único que é o nosso património natural”, reforçou o líder madeirense, depois de enaltecer o contributo fulcral ao longo de décadas por todos os polícias florestais que exerceram funções na Região.