Reabilitação da protecção marítima existente na Praia Formosa quase concluída

Está em fase de conclusão a obra de reabilitação do muro de suporte de proteção marítima existente na Praia Formosa, que inclui uma promenade.

A obra licenciada pela Câmara Municipal do Funchal compreende duas fases. A primeira fase, em frente à unidade hoteleira do Grupo Pestana, tem uma extensão de 400 metros, já a segunda fase, junto aos terrenos da Shell, tem o comprimento de 250 metros.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou, hoje, a obra, estimando que a mesma fique concluída no início de junho.

Pedro Calado referiu estar perante uma “obra importante” para o usufruto da população, oferecendo maior segurança a quem circula nesta zona, muito frequentada, não só por turistas, como residentes.

O presidente da autarquia do Funchal assegura que a promenade da Praia Formosa com uma extensão total de 650 metros, permite o acesso gratuito e com segurança ao mar. Pedro Calado refere que a Frente MarFunchal está a recuperar o interior do túnel de acesso à Doca do Cavacas. Uma intervenção que ficará também concluída até ao início de junho.

“O que este executivo municipal prometeu, está a cumprir. A CMF está a devolver o estacionamento público com acesso à praia e está a promover a requalificação da promenade com novas acessibilidades públicas e gratuitas”, sustentou.

O presidente da autarquia do Funchal, esteve acompanhado nesta visita, do vereador com o pelouro das Obras Públicas, Bruno Pereira e do administrador do Grupo Pestana, Paulo Prada.