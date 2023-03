Esgotado concerto da madeirense Micaela Abreu em Londres

O concerto da cantora lírica madeirense Micaela Abreu de hoje em Londres está já esgotado. O evento acontece esta tarde, às 18 horas, no Angela Burges Recital Hall da Royal Academy of Music e é dedicado ao Dia Internacional da Mulher.

O repertório do concerto contém peças de uma compositora barroco italiana, Bárbara Strozzi e todos temas estão ligados ao ‘Love and loss’ (amor e perda).

A cantora madeirense está a concluir o Curso de Canto numa das mais conceituadas escolas de música do Mundo, a Royal Academy of Música em Londres e tendo sido recentemente convidada a participar no concerto ‘Peter Grimes’ de Benjamin Britten onde foi acompanhada pela prestigiada Orquestra Sinfónica de Kensington, que decorreu no Queen Elizabeth Hall.

Leia mais hoje o DIÁRIO na edição imprensa sobre o concerto e quem vai assistir.