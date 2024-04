Madeira é o novo paraíso para trocas de carta de condução de estrangeiros

Novo 'paraíso' para imigrantes trocarem as cartas de condução é a manchete do DIÁRIO desta edição de domingo, 28 de Abril de 2024. "Há cada vez mais cidadãos estrangeiros a virem propositadamente à Região com o objectivo específico de fazerem a substituição do documento. Direcção Regional dos Transportes forçada a efectuar adaptações", acrescenta ao título principal, sendo que a notícia pode ser encontrada na página 7.

Determinação rumo ao triunfo é o outro grande título desta edição, com uma foto a condizer do grande evento que ontem decorreu nas serras da Madeira. "Entre a chuva, sol e nevoeiro, norte-americano Ben Dhiman e italiana Martina Valmassoi venceram ontem a prova principal do Madeira Island Ultra-Trail, os 115 km, cortando a meta no meio da multidão em Machico", mas a verdade é que o "MIUT termina hoje com a coroação dos vencedores", numa edição em que pode ficar a conhecer como os "bastidores são vitais para o sucesso da prova". Leia tudo nas páginas 23 a 25.

Também no desporto, mas no caso o futebol, 'Cambalhota' mantém Marítimo na luta pela subida leva-nos para a crónica e o rescaldo do jogo em que os "madeirenses vencem Feirense por 3-2 depois de estarem a perder por duas bolas a zero. Verde-rubros estão a 2 pontos do Nacional, que joga hoje frente ao Belenenses". Leia nas páginas 14 a 16.

Na rubrica 'Geração do Futuro' conheça mais uma história. Cientista madeirense sobressai em Londres é o título da peça, que pode ler nas páginas 2 e 3.

Por fim, a nível do espectáculo, João Pedro Pais completa cartaz do 'São Pedro' em Câmara de Lobos é a notícia entre as mais importantes que fecha esta edição, para ler na página 37.

Boa leitura e bom domingo.