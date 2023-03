Tudo a postos para as gravações de 'Star Wars' no Caniçal

A logística associada às gravações da nova produção de 'Star Wars' - ao que tudo indica para a série televisiva 'The Acolyte', a ser posteriormente projectada na plataforma de streaming Disney+ em 2024 - já se encontra na ponta Leste da ilha da Madeira, que ao longo deste fim-de-semana fecha completamente para filmagens (entre as 16 horas deste sábado e as 8 horas de terça-feira).

Os materiais necessários para a rodagem, que foram chegando ao Porto do Caniçal desde o início desta semana, já se encontram 'estacionados' em diversos pontos, fazendo-se acompanhar pela devida equipa de segurança, conforme ilustram as fotografias captadas pela objectiva do fotógrafo Hélder Santos.

Assim sendo, nos próximos dias quem quiser atravessar o quilómetro de estrada que separa a Quinta do Lorde e a rotunda da Baía D'Abra, no Caniçal, não o poderá fazer.

De acordo com o PÚBLICO a rodagem de 'The Acolyte' já começou em Outubro do ano passado em Londres, tendo anteriormente visitado o País de Gales. Agora passa pela Madeira.

E por cá, a logística começa a se dispersar igualmente pela Costa Norte - São Vicente e Ribeira da Janela são exemplos disso.

RUMOUR: An upcoming 'STAR WARS' project will film scenes in Madeira, Portugal.



Set builders and designers have already arrived, with producers arriving at the weekend and cast members arriving in the coming weeks.



(Source: https://t.co/20vpaZm1ag) pic.twitter.com/WwpKIERJFU — Star Wars - CoveredGeekly (@SW_Covered) March 8, 2023

Ainda de acordo com o jornal PÚBLICO, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) avançou que deu entrada um 'registo de pedido de auxílio' para um projecto "cuja produção arrancará na Ilha da Madeira", referindo-se ao procedimento prévio à candidatura formal para os incentivos fornecidos pelo Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema a projectos estrangeiros que filmem em Portugal.