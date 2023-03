D. António Carrilho e Ilse Berardo homenageados pela Cáritas

No Dia Nacional da Cáritas, que se assinala amanhã, domingo, a Cáritas Diocesana do Funchal irá homenagear duas figuras. Desta vez, as figuras homenageadas serão o Bispo emérito D. António Carrilho e a pastora Ilse Berardo, avança o Jornal da Madeira.

A direção da Cáritas justifica a homenagem, dizendo que ambos foram fundamentais para aquela instituição.

Numa entrevista publicada, hoje, naquele jornal, D. António Carrilho disse que homenagem visa expressar o reconhecimento da Cáritas pelo apoio que sempre prestou à sua actividade a favor dos mais carenciados.

Considero que este gesto, esta “homenagem”, quatro anos depois de ter cessado o meu ministério como Bispo do Funchal, visa expressar o reconhecimento da Cáritas pelo apoio que sempre procurei prestar à sua atividade a favor dos mais carenciados, como era meu dever de Bispo diocesano. Mas é, também, uma oportunidade para fazer memória de alguns momentos marcantes, de maiores exigências e especiais necessidades, do tempo em que exerci o meu episcopado". D. António Carrilho

Também em entrevista ao Jornal da Madeira, Ilse Berardo disse esta homenagem "é uma agradável surpresa".