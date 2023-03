Emigrante doente em Jersey angaria fundos para ser tratada na Madeira

A família de Paula Matson, uma emigrante madeirense em Jersey que há ano e meio sofre de dores crónicas de estômago, está a promover uma campanha de angariação de fundos online para suportar os encargos de um tratamento na Madeira. A iniciativa, que partiu de Steven Matson, marido da paciente, já permitiu recolher até agora cerca de 8.500 libras (cerca de 9.600 euros).

A campanha tem tido muita cobertura mediática nas ilhas do Canal da Mancha. Segundo revelou ontem uma reportagem da BBC de Jersey, Paula Matson espera há mais de um ano por uma consulta no serviço de saúde público do Reino Unido (NHS-National Health Service). Na falta de soluções no país de acolhimento, a doente espera ser tratada na ilha onde nasceu, embora não tenha condições para pagar os encargos. A ministra da Saúde de Jersey, Karen Wilson, disse que o governo local não vai financiar o tratamento na Madeira devido à inexistência de um acordo de saúde recíproco.

Paula Matson começou a ter dores estomacais em Setembro de 2021 e desde essa altura já se submeteu a exames e a uma operação à vesícula biliar em Jersey. Em Fevereiro de 2022, a emigrante foi referenciada para novos exames no Hospital de Southampton. Mas, segundo o marido, a previsão para o seu atendimento deixou-os “tão frustrados” que começaram a procurar outras opções de tratamento.

A condição física de Paula detriorou-se. Pesa agora 49 quilos. Foto BBC Jersey

O governo de Jersey financia tratamentos, viagens e custos de alojamento para pacientes referenciados em unidades hospitalares do Reino Unido. No entender de Steven Matson, quando os serviços públicos britânicos não conseguem garantir uma consulta em tempo razoável deviam providenciar opções de tratamento noutros países.

Há dois meses, a família Matson começou a angariar fundos para permitir que a doente tenha cuidados médicos na Madeira. Paula utilizou parte dos donativos para uma consulta médica num hospital particular do Funchal, onde obteve resultados de diagnóstico que divergiam daqueles que recebeu em Jersey. Agora, espera mostrar esses resultados ao médico de clínica geral que a segue. Entretanto, o estado de saúde da emigrante tem vindo a agravar-se. Paula tinha um peso normal de 87 quilos, mas agora pesa apenas 49 quilos.

Membros do partido político Reform Jersey têm vindo a apoiar a família Matson no agendamento de reuniões com as autoridades de saúde locais, na tentativa de obter as verbas necessárias para o tratamento na Madeira. “Seria melhor que utilizassem o sistema de saúde britânico, pois é aquele com que estão familiarizados. Mas toda a gente conhece os problemas que o NHS atravessa neste momento, pelo que faz todo o sentido procurar alternativas, em locais que nos são próximos. Pensando a longo prazo, até poderemos estar a poupar dinheiro”, disse o dirigente partidário Sam Mézec.

Esta visão não é partilhada pela ministra da Saúde de Jersey. Karen Wilson disse que as autoridades não têm garantias da qualidade e da segurança dos serviços de saúde da Madeira, devido à falta de acordo de saúde entre as duas ilhas. Mas não afasta a possibilidade de assinar acordos com outros países.