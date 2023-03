Filmagens de 'Star Wars' motivam alteração de operacionalidade nas estradas regionais

A rodagem da produção 'Star Wars' na Madeira começa este fim-de-semana no Caniçal e, por motivo da realização das filmagens, será interrompido o trânsito entre 11 a 14 de Março (de sábado a terça-feira) na Estrada Regional 210, desde a Quinta do Lorde até à rotunda Baía d'Abra.

O enceramento acontecerá a partir das 16 horas de sábado até às 8 horas de terça-feira, 14 de Março.

Atendendo às alterações de operacionalidade que estes encerramentos acarretam, os utentes devem cumprir a sinalização instalada no local, as orientações da Polícia de Segurança Pública e as recomendações da Comissão Organizadora das Filmagens.

Conforme noticiou o DIÁRIO na passada quarta-feira no www.dnoticias.pt e na edição impressa de ontem do DIÁRIO, várias paisagens da Madeira vão servir de pano de fundo à nova produção da saga 'Star Wars'. As filmagens vão decorrer tanto na costa Norte, como na costa Sul da Ilha.

Para a recolha de imagens estarão na Madeira, até ao final deste mês de Março, vários elementos da equipa de produção do novo filme.

Madeira como cenário de novo filme Star Wars Ao que tudo indica, parte das filmagens vão decorrer na Ponta de São Lourenço, no Caniçal

Assim, dada a dimensão do projecto serão vários os meios no terreno, sendo que as filmagens deverão condicionamentos nas vias de comunicação.