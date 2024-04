Domingo de clima instável

Este domingo, 28 de Abril de 2024, ficará marcado por "períodos de céu muito nublado", mas também com "aguaceiros, em geral fracos, nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, podendo ser de neve nos pontos mais altos até ao fim da manhã", prevê o IPMA.

Uma previsão muito similar à de ontem, com "vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira", acrescentam os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Com períodos de céu muito nublado, mas vento fraco (inferior a 15 km/h), assim será na região mais a sul, mais precisamente no Funchal.



No mar da costa Norte as ondas de Noroeste virão com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros, enquanto que na costa Sul as ondas de Sudoeste não ultrapassarão 1 a 2 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 19 a 20º Celsius.