A Madeira é das Regiões do mundo com mais área protegida, declarou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, hoje, na Calheta, na Avenida D. Manuel I (estrada marginal), nas comemorações do aniversário do Corpo de Polícia Florestal da Madeira.

"A RAM é das Regiões do mundo que tem mais área protegida terrestre", disse, referindo-se aos 65% de área protegida.

Mais uma razão lembrar que "é decisivo e fundamental, no campo terrestre, que a Polícia Florestal continue a desempenhar com brio e com todas as condições, a sua defesa", sublinhou.

Reforçou que "a Polícia Florestal é instrumento decisivo das políticas públicas da RAM", concretizou.

O Corpo de Polícia Florestal é composto por 85 policias florestais, estando um efectivo de quatro operacionais em permanência na Ilha do Porto Santo.

No ano de 2022 foram admitidos 16 novos Guardas Florestais.

A Polícia Florestal assegura na Ilha da Madeira um serviço permanente (24 horas) em área florestal.

A rede de Postos Florestais na Região Autónoma da Madeira é composta por 25 postos, sendo 23 na Ilha da Madeira e 2 na Ilha do Porto Santo. Para além dos Postos Florestais existem um conjunto de seis Torres de Vigilância a Incêndios Florestais.

Actualmente a Polícia Florestal está equipada com 10 Veículos Ligeiros de Combate a Incêndios Florestais, 4 Veículos Ligeiros 4x4; 1 Veículo de Comando e 5 motos 4x4.