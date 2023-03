Bancadas Topos Sul e Norte com bilhetes esgotados

Com projecção de casa cheia para o jogo com o Benfica, numa época em que as assistências no estádio atingiram já quase 8 mil espectadores por jogo, os bilhetes para as duas bancadas Topo Norte e Topo Sul já estão esgotadas. Refira-se que o Topo Norte será ocupado maioritariamente por adeptos ‘encarnados’, na ordem dos 90%, ou seja, cerca de dois mil adeptos do Benfica vão ocupar essa bancada. Já os bilhetes para as Bancadas Nascente e Poente estão ainda à venda nas Lojas do Marítimo, mas a previsão dos responsáveis maritimistas é que igualmente se esgotem nos próximos dias.

Refira-se que para os sócios do Marítimo sem acesso ao estádio, os bilhetes estão a ser vendidos aos preços de 15 euros (bancadas Topo Norte e Sul), 25 euros (Bancada Lateral) e 30 euros (Bancada Central). Já para o público em geral, os bilhetes custam 30 euros (Bancadas Topo Norte e Sul, já esgotadas), 50 euros (Bancada Lateral) e 60 euros (Bancada Central).

Refira-se que os sócios do Marítimo com lugar anual têm acesso gratuito ao estádio. O Marítimo defronta o Benfica este domingo, pelas 18 horas, em jogo da 24ª jornada da I Liga.