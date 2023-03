PS diz que PSD condena madeirenses à pobreza e usa discurso do medo para justificar despesismo irresponsável

No âmbito das Jornadas Parlamentares que decorrem ao longo deste sábado, o PS-Madeira visitou, esta manhã, alguns exemplos de obras que atestam a irresponsabilidade governativa do PSD, à conta da qual os madeirenses continuam a ser fortemente prejudicados.

De entre os vários casos, os socialistas destacam aquele que é um dos exemplos mais paradigmáticos do falhanço dos governos regionais – a marina do Lugar de Baixo. “Mais de 100 milhões de euros dos contribuintes foram gastos ali de forma leviana e o resultado é um monte de entulho e uma zona litoral completamente destruída e descaraterizada”, criticou Sérgio Gonçalves, não deixando de apontar o facto de, agora, o governo de Miguel Albuquerque se preparar para gastar mais 200 mil euros para renaturalizar esta área. “Nada ficará como dantes em termos ambientais e paisagísticos, nem os madeirenses serão ressarcidos do assalto que foi e que continua a ser feito aos seus bolsos”, dispara o presidente do PS-M.

No rol de autênticos ‘elefantes brancos’ gerados pela máquina despesista do PSD, o líder socialista não deixa também de citar os exemplos do heliporto do Porto Moniz, do Laboratório de Veterinária, da fábrica das moscas (onde terá lugar uma conferência de imprensa ao final da manhã) do Penedo do Sono, da fábrica das algas e do estádio de desportos de praia do Porto Santo.

A estas obras fracassadas, o PS acrescenta outras nas quais se verificaram derrapagens financeiras gritantes. Um exemplo disso é a piscina do Curral das Freiras, por onde a caravana socialista passou há pouco, infraestrutura que acabou por custar mais meio milhão de euros do que estava previsto inicialmente. Nesta lista de derrapagens figuram também o Parque Temático da Madeira, o Museu da Baleia e a Casa das Mudas.

Sérgio Gonçalves sublinha que todos estes casos, que aliás o PS já havia apontado, são a prova do laxismo e da irresponsabilidade da governação do PSD, que, "não satisfeito com a pobreza a que condenou os madeirenses, ainda insiste na mesma receita".

O presidente do PS-M aproveita também para denunciar a cultura do medo que os sociais-democratas tentam infligir na população, "apenas com o intuito de justificar a sua fixação pela cultura do betão". "Chegamos ao ridículo de o próprio presidente da Câmara do Funchal e ex-vice-presidente do Governo de Miguel Albuquerque dizer que é necessário ampliar a Pontinha para proteger o Funchal dos tsunamis", repara Sérgio Gonçalves, garantindo ainda que o PS vai fazer tudo para que a comissão de inquérito às obras inventadas apure toda a verdade dos factos, mesmo que o PSD e o CDS tudo façam para tentar obstaculizar os trabalhos.