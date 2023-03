Albuquerque ambiciona fazer da Madeira “uma base apetecível para filmes internacionais”

O presidente do Governo Regional considera “muito bom” que a Madeira tenha sido escolhida para rodar filme da produção 'Star Wars'.

Para Miguel Albuquerque as gravações da série internacional que estão a decorrer na ilha, reforçam o desejo de “à semelhança do que acontece nas Canárias, tentarmos que a Região seja também uma base apetecível para filmes internacionais”, referiu esta tarde, à margem da cerimónia de aniversário do Corpo da Polícia Florestal da Madeira.

Razão para o Governo Regional ter demonstrado receptividade em apoiar logisticamente “essa parafernália de material, pessoas, técnicos”, na expectativa que a Madeira possa vir a concentrar futuras produções de cinema. “Sermos um ‘hub’ também nesta área”, disse.

Lembrou uma recente produção indiana que também passou pela Madeira para rodar o filme, para reforçar as “boas perspectivas” nesta área, também com “a criação da Associação de Filmes da Madeira, que vai ter uma área na zona alta de Ponta Delgada”, sublinhou.

Em suma, “será também muito oportuno para promover a Madeira como um destino propício e adequado às filmagens”, concretizou.