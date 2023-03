Roger Schmidt à espera de "tarefa muito difícil" na visita ao Marítimo

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, afirmou hoje que espera "uma tarefa muito difícil" na Madeira, no reduto do Marítimo, equipa a quem deixou vários elogios na antevisão ao encontro da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Marítimo está numa posição difícil e a lutar para se manter na I Liga. Espero uma equipa, ainda por cima a jogar em casa, a tentar tudo pelos três pontos. Mostrou, nas últimas semanas, em casa ou fora, que pode jogar bem, que acreditam neles próprios e que são audazes com a posse da bola. Será uma tarefa muito difícil, mas estamos preparados para fazer um bom jogo", realçou o alemão, em conferência de imprensa.

Na sequência do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, graças a uma goleada na receção aos belgas do Club Brugge (5-1), o Benfica regressa à disputa interna pela conquista do campeonato, mas com o revés da lesão de Gonçalo Guedes.

"O Gonçalo voltou ao Benfica com enorme motivação, integrou-se rápido na equipa e fez bons jogos. Já tinha alguns problemas com o joelho nas últimas semanas, não pode continuar como antes e a decisão do departamento médico e do jogador foi fazer uma cirurgia. Penso que estará de fora cerca de seis semanas", explicou, em relação à lesão.

A exibição de Gonçalo Ramos na terça-feira, na Liga dos Campeões, chamou a atenção internacional, com Roger Schmidt a salientar que o foco do avançado "é claro" e que está "muito feliz com ele", por ser "um jogador de equipa e com uma grande atitude".

Por outro lado, também Florentino recebeu elogios do treinador, tendo a possibilidade de poder estar na primeira convocatória do selecionador português Roberto Martínez.

"Desde o primeiro dia, no verão, que vi um jogador muito motivado e focado. Mostrou muita qualidade e adaptou-se bem ao estilo de jogo. É um excelente médio centro e tem jogado a um alto nível toda a temporada. Está a fazer um grande trabalho e com uma atitude muito profissional. Dá-me sempre sensações boas na sua posição", frisou.

Já em relação a Rafa, eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões, Roger Schmidt não crê que possa mudar de opinião sobre um possível regresso à seleção portuguesa, após renunciar: "Pensou muito sobre esse passo e penso que não irá mudar de ideias".

O líder Benfica, com 62 pontos, defronta o Marítimo, na 16.º e antepenúltima posição, com 16, no domingo, às 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, em partida da 24.ª ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.