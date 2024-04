'Rota 101' continua a percorrer os caminhos da Madeira

Começou no Funchal no feriado 25 de Abril e termina no Funchal, hoje, após as 18h00, com a chegada dos participantes na Rota 101, uma iniciativa empreendedora na "área do turismo cultural e patrimonial, onde o foco é a solidariedade e um olhar pela saúde e mobilidade de todos como um direito".

Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas realiza acção de sensibilização A Associação de Doenças Neuro-Músculo-Esqueléticas da Região Autónoma da Madeira (ADNME-RAM) apresenta hoje 'Rota 101 Madeira', iniciativa a realizar-se na Câmara Municipal do Funchal, pelas 15h00, uma iniciativa empreendedora na "área do turismo cultural e patrimonial, onde o foco é a solidariedade e um olhar pela saúde e mobilidade de todos como um direito".

A última ‘etapa’ começa este domingo pelas 9h30, com saída do adro da Câmara Municipal de Santana, visita ao Parque Temático da Madeira, naquele concelho, passagem pela Estrada Regional 101 e visita a miradouros, antes da paragem pelas 13h30 para um almoço promovido pela Câmara Municipal de Machico.

Depois do repasto, os participantes seguem pelas 14h30 pela Estrada Regional 101 e mais miradouros, antes da visita ao Museu da Baleia pelas 16h30. A fase final segue o mesmo percurso, a Estrada Regional 101 e miradouros, com chegada à capital pelas 18h15. A recepção junto ao ponto de partida dá-se pelas 18h30.

Rota 101 mobiliza dezenas de pessoas Associação de Doenças Neuro-Musculo-Esqueléticas da Madeira promove evento solidário

Outras iniciativas em agenda

08h00 - Partida da prova de 16 km (Porto da Cruz) do MIUT - Madeira Island Ultra-Trail 2024. Pelas 12h30 - Entrega de prémios MIUT 115 e 85; 13h30 - Entrega de prémios MIUT 60, 42 e 16

10h00 - CDU promove uma iniciativa no Garachico, em que participa o Coordenador Regional, Edgar Silva, contra o subdesenvolvimento.

11h00 - Iniciativa política BE-M, junto ao Dubai (entrada mercadorias do Fórum Madeira)

12h40 - O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove iniciativa junto ao antigo edifício do Centro de Ciência Viva do Porto Moniz.

13h00 - Miguel Albuquerque na cerimónia de entrega de prémios aos participantes no MIUT, a ocorrer em Machico, junto ao Fórum.

15h00 - 7.ª edição do festival de cocktails na Expo Tropical

15h30 - Belenenses vs Nacional da II Liga no Estádio do Restelo

17h00 - Miguel Albuquerque estará nos Canhas, onde visitará os stands e intervirá na cerimónia oficial de encerramento da Festa da Cana-de-Açúcar e Seus Derivados.

18h00 - CDS realiza conferência de imprensa, na Feira Regional da Cana-de-Açúcar, nos Canhas (Junto à Pizzaria Santa Teresa). Falará Sara Madalena, nos Canhas, Ponta do Sol (Junto à entrada principal do recinto)

18h30 - JPP na Feira Regional Cana-de-Açúcar

19h00 - Diogo Martinho Henriques apresenta candidatura à liderança da JS-Madeira, na Sede do PS-Madeira

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 28 de Abril, que é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, Dia Mundial da Fotografia Pinhole e Dia Mundial do Sorriso.

1738 - O Papa Clemente XII publica a bula "In Eminenti", condenando a Maçonaria.

1789 - Revolta na Bounty. Motin dos marinheiros contra o capitão William Bligh, no Pacífico Sul.

1855 - Nasce o pintor José Vital Branco Malhoa.

1876 - A rainha Vitória é proclamada Imperatriz da Índia.

1886 - É inaugurado, em Lisboa, o Monumento aos Restauradores de 1640.

1911 - Juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa pronuncia sentença favorável ao requerimento que a médica Carolina Ângelo apresentara, na comissão recenseadora do 2.º Bairro (Lisboa), pedindo para ser incluída nos cadernos eleitorais.

1912 - É disputado o primeiro jogo entre o FC Porto e o Benfica.

1918 - Sidónio Pais modifica a lei eleitoral, sem consultar o Congresso, e é eleito Presidente da República por sufrágio direto dos cidadãos eleitores, obtendo 470 831 votos.

1919 - Começa a ser construída, na Cova da Iria, a Capelinha das Aparições.

1945 - Greves de trabalhadores rurais em Montemor-o-Novo, Ermidas-Sado e Almeirim, contra a falta de géneros alimentares e a subida dos preços.

- Benito Amilcare Andrea Mussolini e Claretta Petacci são executados perto de Dongo, quando tentavam a fuga de Itália para a Suíça.

1946 - Goleada histórica num jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting (7-2).

1954 - Paquistão, Birmânia, Indonésia e Ceilão, atual Sri Lanka, convocam a Conferência Afro-Asiática contra o colonialismo.

1963 - É inaugurado, na Quinta da Rainha, em Coimbra, o Complexo Materno Infantil, mais tarde intitulado Maternidade Bissaya Barreto.

1967 - O campeão mundial de pesos pesados Muhamad Ali recusa, por crença religiosa, a incorporação no Exército dos EUA, em plena guerra do Vietname.

1969 - O Presidente francês Charles de Gaulle renuncia ao cargo.

1974 - O dirigente socialista português Mário Soares regressa do exílio, em França.

1976 - O Supremo Tribunal indiano permite ao Governo de Indira Gandhi prender opositores políticos, sem audição prévia do tribunal.

1977 - Cuba e EUA concluem os primeiros acordos entre os dois países em 16 anos.

1978 - Líderes do golpe militar no Afeganistão confirmam a morte do Presidente Mohammad Daoud e de vários outros membros do governo deposto.

1980 - O secretário de Estado norte-americano Cyrus Vance, da administração do Presidente, James Carter, demite-se do cargo, após o malogro da tentativa de libertação dos reféns dos EUA, em Teerão.

1986 - A URSS admite a ocorrência de um acidente na central de energia nuclear de Chernobyl, minimizando a dimensão do desastre.

1989 - O tribunal de Bruxelas condena 14 adeptos ingleses de futebol a três anos de prisão, por homicídio involuntário, nos incidentes do Estádio de Heysel, na Bélgica, em 1985.

1991 - O voto feminino exerce-se pela primeira vez no cantão suíço de Appenzell-Rhodes Interior.

1992 - Morre, com 82 anos, o pintor britânico Francis Bacon.

- É proclamada a República Islâmica do Afeganistão.

1993 - Os jornalistas portugueses põem fim ao boicote informativo às atividades do Parlamento.

1995 - A Procuradoria-Geral da República ordena a reabertura do Caso Camarate.

2000 - O Estado português é condenado na ação cível interposta pelos pais de uma das crianças mortas no Aquaparque, em Lisboa, em 1993.

- O ex-corretor Pedro Caldeira é absolvido de 17 crimes de abuso de confiança e de 65 crimes de burla agravada pelo Tribunal da Boa Hora.

2001 - O primeiro turista do Espaço, o norte-americano Dennis Tito, parte de Baikonur, no Cazaquistão, a bordo da nave Soyuz, com destino à Estação Espacial Internacional.

2003 - Steve Jobs anuncia a abertura da loja iTunes Music Store, o que viria a ser uma revolução na indústria da música.

2004 - Começa, em Varsóvia, na Polónia, a Cimeira Económica Europeia, organizada do Fórum Económico Mundial, dedicada ao alargamento da União.

2005 - É aprovada a proposta de alteração ao Rendimento Social de Inserção, que retoma regras do Rendimento Mínimo Garantido.

- O Conselho de Ministros aprova uma proposta de adaptação dos graus e diplomas do Ensino Superior nacional ao Processo Europeu de Bolonha que prevê aumentar a mobilidade e internacionalização dos estudantes.

2006 - Confrontos em Díli entre as forças de segurança e militares, que contestam alegadas discriminações no seio das forças armadas de Timor-Leste, causam cinco mortos e mais de 80 feridos.

- Morre, com 84 anos, Victor Palla, arquiteto, pintor, fotógrafo, um dos projetistas dos primeiros snack-bares portugueses, coautor de "Lisboa, Cidade Triste e Alegre".

2007 - Realiza-se, em Díli, Timor-Leste, o primeiro congresso do novo partido timorense, o Conselho Nacional da Reconstrução Timorense.

- Morre, aos 94 anos, Carl Friedrich von Weiszaecker, físico e filósofo alemão.

- Morre, com 78 anos, Tommy Newsom, saxofonista e compositor norte-americano.

2008 - A chama olímpica começa a percorrer as ruas da capital da Coreia do Norte pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos.

2009 - Gripe A (H1N1). Portugal aciona o plano de contingência, com todos os dispositivos, incluindo o Instituto Nacional de Emergência Médica.

- O primeiro medicamento de raiz e patente portuguesas, um antiepilético da Bial, é aprovado pela Agência Europeia do Medicamento.

2010 - Morre, com 75 anos, o antigo futebolista João Morais, autor do golo que deu a Taça das Taças ao Sporting em 1964, em Antuérpia, na Bélgica.

2011 - Entra em vigor o diploma que cria o Grupo Hospitalar do Centro de Lisboa. Os recursos dos hospitais do Centro Hospitalar Lisboa Central, do Curry Cabral e da Maternidade Alfredo da Costa passam a ser geridos em conjunto, de acordo com a portaria publicada em Diário da República.

- Um atentado em Marraquexe, na região sul de Marrocos, fez pelo menos 15 mortos, entre os quais um português.

2013 - Dois polícias militares italianos são feridos durante um tiroteio frente ao Palazzo Chigi, sede do Governo, em Roma, enquanto o novo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, tomava posse num outro local.

- O Ouriense conquista o primeiro título nacional feminino de futebol da sua história, ao receber e bater o Albergaria por 1-0, em encontro da quinta e penúltima jornada da fase final do campeonato.

- Morre, aos 89 anos, Paulo Vanzolini, compositor brasileiro que trabalhou com artistas como Chico Buarque e Toquinho.

2016 - O Reino Unido anuncia que vai suspender a ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, depois da divulgação de 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos escondidos.

- Morre, aos 73 anos, Rui d'Espiney, militante antifascista e cofundador de dois movimentos comunistas maoista, de cisão no PCP, em 1964.

2019 - O PSOE, liderado por Pedro Sánchez, vence as eleições legislativas de Espanha, com quase 7,5 milhões de votos (28,8%) e 123 deputados eleitos.

- O Sporting ganha pela primeira vez a Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Kairat Almaty, por 2-1.

- O Famalicão confirma o regresso à I Liga portuguesa de futebol, após 25 anos de ausência.

2020 - Covid-19: Os Estados Unidos passam a ser o primeiro país do mundo a ultrapassar um milhão de casos confirmados da covid-19.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncia que o estado de emergência termina à meia-noite do dia 02 de maio e que Portugal entrará numa fase de abertura gradual.

2021 - A primeira-ministra unionista da Irlanda do Norte, Arlene Foster, demite-se por causa da forma como lidou com as consequências do 'Brexit'.

- O Parlamento Europeu aprova o Acordo de Comércio e Cooperação entre União Europeia e Reino Unido, que estabelece o novo quadro de relações entre as duas partes no pós-'Brexit'.

2022 - O secretário-geral das Nações Unidas António Guterres, reúne-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

- A capital da Ucrânia, Kiev, é alvo de pelo menos dois bombardeamentos por parte das forças russas enquanto decorre a visita do secretário-geral das Nações Unidas (ONU) António Guterres.

2023 - O eurodeputado social-democrata Álvaro Amaro decide renunciar ao mandato no Parlamento Europeu na sequência da condenação, pelo Tribunal da Guarda, por prevaricação, que lhe causou "enorme perplexidade e indignação", e reafirma a sua inocência.

- O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena a Rússia a indemnizar a Geórgia no valor de 130 milhões de euros pelas ações cometidas durante o conflito na região da Ossétia do Sul em 2008.

- O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulga uma lei que concede o estatuto de veteranos de guerra e inválidos aos combatentes das quatro regiões anexadas na Ucrânia, e que inclui os membros do grupo paramilitar Wagner.

Este é o centésimo décimo nono dia do ano. Faltam 247 dias para o termo de 2024. Nos céus, a Lua encontra-se na fase minguante. Quarto minguante, dia 1 de Maio, às 12h27. O Sol nasce às 06h42 e o ocaso regista-se às 20h26.

