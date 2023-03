Rui Abreu prossegue roteiro de proximidade com a comunidade madeirense em Guernsey

O director Regional das Comunidades Madeirenses e da Cooperação Externa está no segundo dia de visita à ilha do Canal, Guernsey, onde está a dar continuidade a um roteiro de proximidade com a comunidade madeirense, durante o qual visitou várias empresas de emigrantes de madeirenses.

O governante esteve ao início desta tarde no centro da cidade de Guernsey onde visitou um restaurante de um empresário madeirense, natural do Funchal, no qual os funcionários são todos madeirenses. Uma das queixas que o director regional das comunidades ouviu foi a situação da falta de mão-de-obra, fruto da situação do Brexit.

Rui Abreu disse ainda que esta visita está a ser uma surpresa, porque “tinha a ideia que ilha era muito pequenina e diria até que alguns têm alguma ideia de atrasada, mas não é isso que tenho constatado aqui”.

Explicou ainda que a ilha de Guernsey tem uma vez e meia a área do Porto Santo e doze vezes mais a população do Porto Santo, com um território tão pequeno e cerca de 65 mil habitantes.

Rui Abreu disse que “a constatação até agora, quando tem cerca de 24 a 30 horas em Guernsey é de que há muito empreendedorismo, muitos empresários da Madeira. E todos com dezenas e dezenas de empregados oriundos da Madeira, na áreas da jardinagem, da construção civil, da hotelaria e da restauração, e isso faz me ficar extremamente satisfeito com esta visita e com tudo o que tenho visto.”

O governante referiu que até ao momento ainda não ouviu preocupações sociais, mas com certeza que existem questões sociais a resolver de pessoas mais necessitadas mas pensa que irá ver isso no domingo, porque o programa até agora foi mais dedicado às empresas que empregam dezenas e dezenas de madeirenses.

Rui Abreu está a realizar uma visita de quatro dias às ilhas do canal, mas com destaque para a ilha de Guernsey, onde o governante está pela primeira vez. A comunidade madeirenses de Guernsey desde 2012 não recebia um governante, quer da Madeira, quer do Governo da República.

Rui Abreu participa hoje à noite num grande jantar organizado pela comunidade madeirense, onde irá actuar o artista madeirense Vasco Freitas e contará com a presença do Conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Abreu.

Na ilha de Guernsey residem cerca de três mil portugueses sendo 99% oriundos da ilha da Madeira.