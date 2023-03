Rui Abreu chegou a Jersey e vai a Guernsey

O director Regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, iniciou hoje uma visita de quatro dias às ilhas do Canal. O governante chegou ao início da tarde a Jersey, onde esta noite teve um encontro com vários emigrantes sendo na sua grande maioria empresários.

Nesta viagem Rui Abreu tem como "principal objectivo visitar e conhecer a comunidade madeirense em Guernsey" visto ser a sua primeira vez que se descola àquela ilha.

Como avançou o DIÁRIO, o governante vai estar em contacto com os emigrantes daquela ilha e no sábado participará no jantar promovido pela comunidade onde o cantor madeirense Vasco Freitas actuará.

Amanhã, Rui Abreu chegará à Ilha de Guernsey onde terá um jantar com vários empresários daquela ilha e no sábado visitará empresas e vai inteirar-se da realidade da comunidade madeirense.

O conselheiro das comunidades madeirenses de Jersey, João Carlos Nunes que acompanha a visita, recebeu o governante ao início desta tarde no aeroporto de Jersey.