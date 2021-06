Tome nota da agenda desta sexta-feira, dia 18 de Junho

PSD promove 'Jornadas Locais' em São Vicente

O grupo parlamentar do PSD promove as 'Jornadas Locais', no concelho de São Vicente. Às 11 horas será feita uma visita ao antigo prédio da PSP, reabilitado e transformado em biblioteca municipal.

‘Confiança’ assina Acordo de Coligação

A Coligação Confiança, que concorre às Eleições Autárquicas de 2021 no concelho do Funchal, é constituída pelo Partido Socialista (PS), o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Pessoas Animais Natureza (PAN), o Partido da Terra (MPT), o Partido Democrático Republicano (PDR) e o Nós, Cidadãos! (NC). A assinatura do Acordo de Coligação decorre pelas 18h30, na Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas).

Apresentação do estudo ‘Estado da Tecnologia em Educação em Portugal’

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 16 horas, na apresentação do estudo ‘Estado da Tecnologia em Educação em Portugal’, que terá lugar no auditório da Escola Secundária de Jaime Moniz.

O estudo debruçou-se sobre o Estado da Tecnologia em Educação em Portugal e teve por objectivos: perceber como a tecnologia está realmente a ser utilizada nos estabelecimentos/instituições de educação e de ensino; mapear as principais tendências na utilização de tecnologias em contexto de sala de aula; identificar oportunidades de progresso neste âmbito.

PS visita núcleo local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros

O Partido Socialista Madeira visita, pelas 9h30, o Núcleo Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte. Uma visita no âmbito do roteiro 'Fazer Diferente', esta semana dedicado à temática da Cidadania e Participação. A iniciativa será acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e contará com a participação do presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo.

Sessão de abertura do Festival Mental

Decorre pelas 15 horas, no Teatro Baltazar Dias, a sessão de abertura do Festival Mental, que se realiza pela primeira vez na Madeira. A sessão contará com a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Iniciativa Liberal apresenta candidatura ao Município de São Vicente

A Iniciativa Liberal apresentará candidatura ao Município de São Vicente, durante a qual o candidato à Câmara Municipal será revelado e apresentado publicamente, às 17h30, junto às Grutas de São Vicente.

CDU organiza iniciativa política no Funchal

A CDU organiza na sexta-feira, pelas 11h30, no acesso ao Largo do Pelourinho, pelo lado da Rua Visconde Anadia, no Funchal, uma iniciativa política em que o candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, abordará os problemas da especulação imobiliária que domina a cidade do Funchal e as suas consequências mais negativas.

Acção de sensibilização ‘Alimentação na Oncologia’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, das 15 às 16 horas, no anexo das instalações na Rua Elias Garcia, uma acção de sensibilização sobre ‘Alimentação na Oncologia’. Esta iniciativa, que terá por oradoras as Dr.as Teresa São Marcos e Marta Moniz, é dirigida aos doentes oncológicos e tem por objectivo geral informar sobre a importância da alimentação na oncologia e como contornar os efeitos secundários dos tratamentos.

Torneio Regional de Futebol de Rua

O Torneio Regional de Futebol de Rua realiza-se pela 14.ª vez no Funchal. Baseia-se numa competição de futebol, que promove a prática desportiva e a sua utilização como estratégia inovadora de intervenção, no combate à exclusão social, pretendendo ser um instrumento de capacitação no desenvolvimento de competências pessoais e sociais. O Torneio decorre hoje, entre as 9h40 e as 17h30, no Pólo Comunitário da Ribeira Grande.

Terreiro Marca o Dia da Gastronomia Sustentável

O Dia da Gastronomia Sustentável comemora-se hoje e o Terreiro celebra a data com um menu especial que privilegia os produtos locais. O restaurante promete uma verdadeira experiência gastronómica de desperdício zero, com a carta especial ‘From the Land to your Table’, disponível ao almoço e ao jantar de sexta e sábado.

Escola Gonçalves Zarco apresenta gravação do seu hino

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco promove a apresentação da gravação oficial do seu hino ‘Sê o Sonho Ganhador’. A cerimónia decorrerá nas instalações da escola, iniciando com a apresentação pública de um projecto de turma intitulado ‘Vem conhecer a minha Escola’, pelas 10h30, seguindo o hino. Será realizada uma transmissão em ‘live streaming’.

Inauguração da exposição ‘O presente e o futuro do Conservatório’

‘O presente e o futuro do Conservatório’, através do olhar da sua comunidade educativa, foi o mote do concurso de fotografia promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, cuja finalidade é prosseguir o ciclo de exposições integradas nas comemorações dos 75 anos da instituição. Deste concurso resultaram cerca de 50 registos, cuja exposição será inaugurada no próximo, pelas 11 horas, prosseguida pela entrega de prémios aos vencedores do concurso. A mostra estará patente na Cafetaria do edifício sede do Conservatório.

Inauguração da exposição ‘A Polícia na Escola’

Entre os dias 18 e 27 de junho estará patente na Promenade da Praia da Calheta a exposição de fotografia “A Polícia na Escola”. A iniciativa resulta de uma parceria entre as escolas do concelho e o Município da Calheta e reúne imagens das várias iniciativas levadas a cabo pela PSP local junto dos estabelecimentos de ensino ao longo das últimas décadas.

A abertura da exposição acontecerá pelas 18 horas, junto ao Hotel Savoy Calheta Beach. O momento contará com a presença das forças de segurança do concelho, com a representação das diversas escolas e o Executivo da Câmara Municipal da Calheta.

Inauguração da exposição ‘Na Mosca’

A inauguração da exposição de Pedro Huet na Galeria dos Prazeres decorre pelas 19 horas de hoje.