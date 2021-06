Cristiano Ronaldo enche os jornais internacionais

Como os jornalistas do DIÁRIO, também a imprensa internacional está rendida a Ronaldo e o madeirense sai destacado em vários jornais mundiais, depois do jogo de ontem na Hungria com um estádio cheio a lembrar velhos tempos, e que resultou na vitória da selecção portuguesa frente à húngara, por 3-0, já o sofrimento luso ia longo e a queimar o tempo da segunda parte.

A infinita voracidade de Ronaldo é como o jornal espanhol El Pais pega na vitória de Portugal.

O madeirense não passa despercebido (como podia?) e, escreve o El Pais, depois da selecção portuguesa ter “padecido um calvário” em quase todo o jogo, os lusos conseguem três golos já perto do final da final da partida em Budapeste, que fica também marcada pelo regresso do público às bancadas, um dos ingredientes mais importantes para a uma bom serão.

O Le Monde dá, naturalmente, enfoque à selecção francesa que ontem esteve em campo contra a Alemanha, mas o jogo de Portugal também tem lugar de destaque: “Portugal impôs-se tarde contra a Hungria” é o título do jornal francês, que sublinha a entrada de Rafa Silva para a virada do jogo.

O inglês The Guardian também põe Cristiano Ronaldo em destaque em vários artigos. Num deles, escreve que o madeirense ajudou Portugal a afundar a “obstinada Hungria”.

O germânico Der Spiegel destaca a derrota que a Alemanha sofreu contra a França, mas também escreveu sobre o “actual campeão da Europa”.