Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos a Norte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 18 de Maio, um dia de céu geralmente muito nublado no arquipélago da Madeira. Estão também previstos aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente Norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante Norte, contribuindo para uma sensação de tempo fresco em várias zonas da região.

Para a região do Funchal, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos ao longo do dia. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 1 a 2 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 18 e os 19 graus.